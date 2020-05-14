Депутаты Думы ХМАО Наталья Западнова: «Эпидемия тестирует систему здравоохранения на стрессоустойчивость»

Заместитель председателя регионального оперативного штаба ХМАО по борьбе с коронавирусом, вице-спикер окружного парламента Наталья Западнова дала пояснения в формате развернутого интервью о том, как работает система здравоохранения региона в условиях борьбы с пандемией.

Наталья Леонидовна, Вы согласны, что эпидемия выявила ряд серьезных проблем в системе оказания медпомощи в регионах?

Мы должны понимать, что весь мир столкнулся с одинаковыми проблемами. Регионам удалось задержать развитие эпидемии, не допустить резкой вспышки заболеваемости, благодаря своевременному введению определенных мер.

Решен ли в Югре вопрос с обеспеченностью медперсонала средствами индивидуальной защиты?

На данный момент есть определенные запасы, например, в медицинских организациях в наличии - 3, 9 млн. масок, 7 700 щитков и очков, 60 тысяч респираторов, 11 млн. перчаток, 33 тысячи одноразовых костюмов, также есть запасы противоэпидемических костюмов. Округ активно наращивает резервы. Поставки состоялись в апреле и планируются в течение мая.

Сколько медиков в Югре мобилизовано на борьбу с коронавирусом?

С COVID-пациентами сейчас работает 1134 человек, среди них 307 — это врачи.

Как Вы оцениваете объем проделанной работы в системе оказания медицинской помощи с начала пандемии?

Проведена большая работа и мобилизация ресурсов здравоохранения. Синхронизирована деятельность всех медицинских учреждений, перераспределен коечный фонд для оказания помощи инфицированным пациентам, подготовлены достаточные запасы медикаментов, аппаратов ИВЛ, средств защиты. Введен комплекс ограничительных мероприятий, направленных на профилактику и снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Расскажите об основных направлениях деятельности регионального оперативного штаба, что удалось сделать?

Глава региона выстроила эффективную командную работу. Спасибо всем, кто организует этот процесс и выполняет все задачи оперативно и качественно.

Какой, на ваш взгляд, будет медицина после коронавируса, вернее, какой она должна стать?

На мой взгляд, необходимо оценить слабые места в работе системы здравоохранения. Особого внимания требует решение кадровых вопросов, в том числе – подготовка кадров, расширение перечня специальностей в медицинских вузах и колледжах региона.