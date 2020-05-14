Еще два пациента с коронавирусом скончались в Югре

Два пациента с лабораторно подтвержденной COVID-инфекцией скончались в ХМАО. Врачи делали все возможное для спасения их жизней и были в постоянном консультационном режиме с федеральными центрами.

- Одному пациенту было 47 лет, другому 57 лет. Заболевание проходило в тяжелой форме. Были назначены все необходимые препараты, проведено необходимое лечение, врачами приняты все меры, но наличие сопутствующих патологий — у одного пациента была туберкулезная инфекция, у другого — тяжелая патология печени — не позволило достичь успеха в лечении и наступил летальный исход, - заявила заместитель директора департамента здравоохранения ХМАО Елена Касьянова.

Добавим, что один из пациентов умер в Сургутской окружной клинической больнице, а другой в Нефтеюганске.

Югорчан просят соблюдать меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции.