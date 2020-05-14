Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 14 мая 2020 года превысило 900 человек
Число заболевших коронавирусом в Югре на 14 мая 2020 года: 926 человек, за сутки зафиксирован 61 новый случай. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.
Всего за последние сутки в России подтверждены 9974 случай новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 5527 человек.
- Всего в стране зарегистрировано 252 245 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 53 530 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 93 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 2305 человек.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 926 случаев заболевания.
Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.
ИСТОЧНИК KP.RU
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