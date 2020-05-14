ТРЦ Югры частично возобновляют работу

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в прямом эфире в социальной сети «Инстаграм» ответила на вопросы югорчан. Многие тезисы касались режима работы ряда объектов на территории региона.

- Помещения, где реализуют товары первой необходимости, могут быть открыты в составе торгово-развлекательных центров, в отличие от сферы развлечений, досуга, - пояснила Наталья Комарова.

Она добавила, что торговля непродовольственными товарами возможна, при нескольких условиях:

- Если площадь торгового зала не превышает пятьсот квадратных метров, и есть отдельный вход в эти помещения,- отметила глава региона.