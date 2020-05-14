Один из районов Сургута 15 мая останется без электроэнергии

Отключение электроэнергии в районе поселка. Взлетный города Сургута будет произведено 15 мая. Подробнее об этом сообщили сотрудники ООО «СГЭС».

Известно, что отключение связано с проведением плановых работ на КТПН №638.

- Отключение будет произведено 15 мая с 09:00 до 12:00 - п. Взлетный: линии 5, 10, 6. Приносим свои извинения за временные неудобства Усилия предприятия направлены на минимизация ремонтных и эксплуатационных издержек, - сообщает администрация ООО «СГЭС».

Добавим, что всю необходимую информацию жители Сургута могут узнать по телефонам: +7 (3462) 32-35-35 и 8-800-200-02-76, звонок бесплатный.