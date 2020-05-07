Коронавирус в Югре, последние новости на 8 мая 2020: особенности пандемии в регионе и финансовая поддержка югорчан

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 8 мая 2020 года.

1. Большинство новых случаев заражения коронавирусом снова произошли в Сургутском районе. Врачи делают все необходимое для локализации инфекции.

2. Как заключаются браки в период пандемии в Югре? На этот вопрос ответила глава ХМАО Наталья Комарова:

- Если есть жизненная необходимость заключения брака, можно подать заявление онлайн. Однако бракосочетание в ЗАГСах должно проходить без приглашения гостей, - пояснила Наталья Комарова.

3. Онлайн-акция «Бессмертный полк» в Сургуте пройдет в разных форматах и необычным зрелищным образом. Подробности в нашем материале.

4. В поселениях региона 45 школ переведены в режим очного обучения, дети посещают их, при этом у родителей есть право выбрать способ получения образования – нужно написать заявление на имя руководителя организации. Важно: школы обязаны обеспечить соблюдение санитарных норм.

5. Почти 27 млрд рублей направлены на адресную поддержку югорчан во время пандемии. Также профинансируют ряд ключевых сфер экономики.

6. Медики Югры перечислили региональные особенности пандемии коронавируса. Отмечается, что завозных случаев COVID-19 фиксируется все меньше.

7. Дезинфекцию общественных мест продолжили в Когалыме. В первую очередь обрабатывают парки и скверы.

Итак, всего на 8 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 551 случай коронавирусной инфекции, 175 человек выздоровели, четверо пациентов ранее умерли.

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