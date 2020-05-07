2020-05-07T15:16:55+03:00
Происшествия

Сургутянин устроил стрельбу во дворе жилого дома

По словам мужчину у него «внезапно возникло желание пострелять»
Руслан Савинов
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Сургутянин устроил стрельбу во дворе жилого дома. Сскриншот видео УМВД по ХМАО.Сургутянин устроил стрельбу во дворе жилого дома. Сскриншот видео УМВД по ХМАО.
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В соцсетях накануне, 6 мая, появилось видео, на которой неизвестный во дворе жилого дома по проспекту Дружбы делает несколько выстрелов в воздух из оружия.

- Полицейские незамедлительно установили личность гражданина: им оказался 30-летний сургутянин. Он стрелял из охолощенного пистолета. Как рсассказал мужчина, он не употреблял спиртные напитки в тот вечер, находился дома с супругой и у него внезапно возникло желание пострелять без цели. В содеянном гражданин раскаивается. Оружие изъято и направленно на экспертизу, - пояснили стражи порядка.

Отмечается, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.

На сургутянина составлен протокол по статье «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или вне отведенных для этого местах». Ему грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, либо лишения права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

Также мужчина нарушил режим обязательной самоизоляции: на него также составлен протокол по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».

Сургутянин устроил стрельбу во дворе жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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