Онлайн-акция «Бессмертный полк» в Сургуте 2020: программа, расписание, участники

Акция «Бессмертный полк» в этом году будет проходить онлайн. Есть несколько вариантов проведения, в том числе в аккаунте в «Инстаграме» губернатора Югры Натальи Комаровой: подать заявку можно по ссылке или через бота в «Вибере».

Как отметил мэр Сургута Вадим Шувалов на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте», в 2020 году 9 мая мы отмечаем дома. Тем не менее парад и акция «Бессмертный полк» состоятся:

- Для многих они очень дороги и важны, отменить их было бы неправильно. Все эти мероприятия пройдут, но не на земле, а в воздухе. Портреты наших героев решено было разместить на фюзеляжах самолетов пилотажной группы «Барсы», которая в День Победы торжественно пролетит над городом. Сегодня съездил на аэродром, чтобы проверить, как проходит подготовка. Пилоты заверили меня, что все по плану, - написал Вадим Шувалов.

Рассказать о родственниках, прошедших войну можно также, если сказать голосовому помощнику «Алиса»: «Алиса, запусти навык «Бессмертный полк» в Югре».

Кроме того, фотографии ветеранов покажут на телеканале «Югра» 9 мая с 12:00. В ходе телемарафона также расскажут истории участников войны, будут прямые включения из городов и районов региона.