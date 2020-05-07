2020-05-07T11:36:51+03:00
Общество

В поселениях Югры 45 школ переведены в режим очного обучения

Соблюдены все санитарные нормы
Руслан Савинов
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В поселениях Югры 45 школ переведены в режим очного обученияВ поселениях Югры 45 школ переведены в режим очного обученияФото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова ответила в социальной сети «Инстаграм» на актуальные вопросы жителей региона. Многие вопросы были связаны с режимом обучения школьников.

- В поселениях региона 45 школ переведены в режим очного обучения, дети посещают их, при этом у родителей есть право выбрать способ получения образования – нужно написать заявление на имя руководителя организации. Важно: школы обязаны обеспечить соблюдение санитарных норм, - отметила Наталья Комарова.

Глава региона также рассказала о летнем отдыхе детей:

- 14 мая состоится заседание профильной окружной комиссии, к тому моменту должны быть утверждены рекомендации Роспотребнадзора, и на их основании будут приняты решения о формате и сроках организации этой деятельности, - пояснила губернатор региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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