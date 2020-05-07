2020-05-07T10:56:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 7 мая 2020 года составило 551 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 7 мая 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 7 мая 2020 года составило 551 человекЧисло заболевших коронавирусом в ХМАО на 7 мая 2020 года составило 551 человекФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в Югре на 7 мая 2020 года: 551 человек, за сутки зафиксировано 14 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 11 231 случай новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 2476 человек.

- Всего в стране зарегистрировано 177 160 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 23 803 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 88 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 1625 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 551 случай заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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