Коронавирус в Югре, последние новости на 1 мая 2020: платный тест на инфекцию и планы на майские праздники

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 1 мая 2020 года.

1. Югорчанам разрешили заниматься уличным спортом даже в период пандемии. Однако необходимо соблюдать ряд ограничений:

- Граждане вправе с 05:00 до 08:00, с 21:00 до 00:00 проводить индивидуальные занятия физкультурой и спортом на улице без использования уличного спортивного инвентаря и общественных пространств, для этого предназначенных, - сообщила глава региона Наталья Комарова.

2. Предпринимателей Сургута поддержат местными субсидиями. Поддержка может доходить до 300 тысяч рублей и разработана на время пандемии коронавируса.

3. Платный тест на инфекцию может пройти любой югорчанин, даже не из групп риска. Две коммерческие лаборатории предлагают тестирование на коронавирус: Центр патологии в Ханты-Мансийске и Оздоровительный центр «ВИРА» в Нефтеюганске. Еще две частные лаборатории готовятся получить разрешение.

4. На майские праздники югорчанам рекомендовали остаться дома:

- Не выезжайте куда-либо без необходимости, - обратились к жителям региона представители оперштаба.

5. Еще 11 жителей ХМАО излечились от коронавируса

Итак, всего на 1 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 387 случаев коронавирусной инфекции, 80 человек выздоровели, три пациента умерли, 5616 подлежат наблюдению, а 14853 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим обязательной самоизоляции в Югре продлили до 11 мая

Решение принято правительством региона (подробнее)