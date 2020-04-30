2020-04-30T20:42:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 1 мая 2020: платный тест на инфекцию и планы на майские праздники

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 1 мая 2020 года
Руслан Савинов
Поделиться:
Коронавирус в Югре, последние новости на 1 мая 2020: платный тест на инфекцию и планы на майские праздники. Фото: Савинов Руслан.Коронавирус в Югре, последние новости на 1 мая 2020: платный тест на инфекцию и планы на майские праздники. Фото: Савинов Руслан.
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 1 мая 2020 года.

1. Югорчанам разрешили заниматься уличным спортом даже в период пандемии. Однако необходимо соблюдать ряд ограничений:

- Граждане вправе с 05:00 до 08:00, с 21:00 до 00:00 проводить индивидуальные занятия физкультурой и спортом на улице без использования уличного спортивного инвентаря и общественных пространств, для этого предназначенных, - сообщила глава региона Наталья Комарова.

2. Предпринимателей Сургута поддержат местными субсидиями. Поддержка может доходить до 300 тысяч рублей и разработана на время пандемии коронавируса.

3. Платный тест на инфекцию может пройти любой югорчанин, даже не из групп риска. Две коммерческие лаборатории предлагают тестирование на коронавирус: Центр патологии в Ханты-Мансийске и Оздоровительный центр «ВИРА» в Нефтеюганске. Еще две частные лаборатории готовятся получить разрешение.

4. На майские праздники югорчанам рекомендовали остаться дома:

- Не выезжайте куда-либо без необходимости, - обратились к жителям региона представители оперштаба.

5. Еще 11 жителей ХМАО излечились от коронавируса

Итак, всего на 1 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 387 случаев коронавирусной инфекции, 80 человек выздоровели, три пациента умерли, 5616 подлежат наблюдению, а 14853 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим обязательной самоизоляции в Югре продлили до 11 мая

Решение принято правительством региона (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Сам собрал тренажер для тренировки легких»: врач из Покровской больницы рассказал, как лечился от коронавируса
Сергея Саяпина выписали из Боткинской больницы вчера, 29 апреля. И хотя все закончилось хорошо, по словам медика, к заражению даже он - реаниматолог с пятнадцатилетним стажем - оказался не готов [фото, видео]
Новости 24
На майские праздники югорчанам рекомендовали остаться дома
Появились дополнительные варианты решения проблемы обеспечения жильем сирот в Югре
Экстремист из Урая ожидает решения суда
В Сургутском районе появится скейт-парк и мост для поцелуев
Серьезные нарушения нашли на гидротехнических сооружениях Излучинска
Жертв вымогателя-рецидивиста разыскивают в Сургуте
Платный тест на коронавирус может пройти любой югорчанин
В Югре оценят качество оказания помощи аутистам
Школы в ХМАО минимизируют учебный процесс с 6 по 8 мая
Количество новых случаев коронавируса в Ханты-Мансийском и Сургутском районах почти равное
Подростки в Кондинском районе стащили силовой кабель с месторождения
На дорогах ХМАО случилось 67 аварий за три месяца 2020 года
Ветерану боевых действий в Сургуте незаконно отказали в улучшении жилищных условий
Еще 11 югорчан излечились от коронавируса
На пожаре в жилом доме в Сургуте спасли человека
Вторые сутки подряд на югорских дорогах нулевой уровень ДТП с пострадавшими
Председателя ТСЖ в Нягани оштрафовали за сокрытие информации
Семь тысяч огнеборцев Югры отмечают профессиональный праздник
Месяц профилактики зависимостей стартует в Югре
Культурная онлайн-программа на 30 апреля для югорчан на самоизоляции
ДНК-анализ помог найти насильника в Нижневартовске
Предпринимателей Сургута поддержат местными субсидиями
Четыре двора благоустроят в Сургуте в 2020 году
Погода в Югре 30 апреля: умеренный дождь и гроза