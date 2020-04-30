Коронавирус в Югре, последние новости на 1 мая 2020: платный тест на инфекцию и планы на майские праздники
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 1 мая 2020 года.
1. Югорчанам разрешили заниматься уличным спортом даже в период пандемии. Однако необходимо соблюдать ряд ограничений:
- Граждане вправе с 05:00 до 08:00, с 21:00 до 00:00 проводить индивидуальные занятия физкультурой и спортом на улице без использования уличного спортивного инвентаря и общественных пространств, для этого предназначенных, - сообщила глава региона Наталья Комарова.
2. Предпринимателей Сургута поддержат местными субсидиями. Поддержка может доходить до 300 тысяч рублей и разработана на время пандемии коронавируса.
3. Платный тест на инфекцию может пройти любой югорчанин, даже не из групп риска. Две коммерческие лаборатории предлагают тестирование на коронавирус: Центр патологии в Ханты-Мансийске и Оздоровительный центр «ВИРА» в Нефтеюганске. Еще две частные лаборатории готовятся получить разрешение.
4. На майские праздники югорчанам рекомендовали остаться дома:
- Не выезжайте куда-либо без необходимости, - обратились к жителям региона представители оперштаба.
5. Еще 11 жителей ХМАО излечились от коронавируса
Итак, всего на 1 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 387 случаев коронавирусной инфекции, 80 человек выздоровели, три пациента умерли, 5616 подлежат наблюдению, а 14853 югорчан сняты с медицинского наблюдения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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