Югорчанам разрешили заниматься уличным спортом даже в период пандемии

Губернатор Югры Наталья Комарова на очередном заседании оперативного регионального штаба объявила о продлении режима самоизоляции для югорчан, а также дала отдельные пояснения еще по целому ряду вопросов. Так, физультура на улице разрешена, но есть ряд условий:

- Граждане вправе с 05:00 до 08:00 утра, с 21:00 до 00:00 проводить индивидуальные занятия физической культурой и спортом на улице без использования уличного спортивного инвентаря и общественных пространств, для этого предназначенных, - заявила глава региона Наталья Комарова.

Она отметила, что разрешены: бег, велопоездки, скандинавская ходьбу по пешеходным дорожкам с дистанцией пять метров друг от друга.