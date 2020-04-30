2020-04-30T13:32:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Югорчанам разрешили заниматься уличным спортом даже в период пандемии

Однако необходимо соблюдать ряд ограничений
Руслан Савинов
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Югорчанам разрешили заниматься уличным спортом даже в период пандемииЮгорчанам разрешили заниматься уличным спортом даже в период пандемииФото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова на очередном заседании оперативного регионального штаба объявила о продлении режима самоизоляции для югорчан, а также дала отдельные пояснения еще по целому ряду вопросов. Так, физультура на улице разрешена, но есть ряд условий:

- Граждане вправе с 05:00 до 08:00 утра, с 21:00 до 00:00 проводить индивидуальные занятия физической культурой и спортом на улице без использования уличного спортивного инвентаря и общественных пространств, для этого предназначенных, - заявила глава региона Наталья Комарова.

Она отметила, что разрешены: бег, велопоездки, скандинавская ходьбу по пешеходным дорожкам с дистанцией пять метров друг от друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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