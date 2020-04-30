Режим обязательной самоизоляции в Югре продлили до 11 мая

Губернатор ХМАО Наталья Комарова на очередном заседании оперативного регионального штаба объявила о продлении режима самоизоляции для югорчан:

- Я приняла решение о том, чтобы продлить режим обязательной самоизоляции у нас в регионе до 11 мая включительно в условиях повышенной готовности, - заявила Наталья Комарова.

Отметим, что на данный момент в ХМАО почти четыреста человек подхватили коронавирус: однако 80 из них уже вылечили и выписали из медучреждений.

- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают врачи.

- Гражданам рекомендовано соблюдать масочный режим, использовать медицинские маски одноразовые, многоразовые, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, которые обеспечивают вашу, уважаемые земляки, индивидуальную защиту и безопасность, - добавила глава региона.

Она также отметила, что разрешено рыбачить на водоемах, находящихся за границами поселений:

- При этом между рыбаками должна соблюдаться дистанция в пять метров, - уточнили специалисты.