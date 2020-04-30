Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 30 апреля 2020 года почти четыреста человек

Число заболевших коронавирусом в Югре на 30 апреля 2020 года: 387 человек, за сутки зафиксирован 21 новый случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 7 099 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 1 333 человека.

- Всего в стране зарегистрировано 106 498 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 619 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксирована 101 смерть по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончалось 1073 человека.

Таким образом, к настоящему моменту в ХМАО ситуация такова: 387 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.