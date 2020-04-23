Коронавирус в Югре, последние новости на 24 апреля 2020: надежный способ не заразиться и случай нарушения самоизоляции в Сургуте

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 24 апреля 2020 года.

1. В Югре разработают регламент обеспечения курьерской доставки в условиях пандемии. Об этом сообщили власти региона. Подробности вскоре станут известны. Также, ежедневно работает «Социальный патруль» для выявления бездомных в регионе.

- В результате, в государственные и негосударственные организации помещено 365 лиц без определенного места жительства, - пояснила глава департамента соцразвития Югры Тереза Пономарева.

2. Нарушителей самоизоляции в Сургуте, отмечавших юбилей, привлекли к ответственности. Как отметили в полиции, часть гостей вечеринки пытались скрыться через окно коттеджа. Вскоре всех участников мероприятия установили.

- В отношении пятерых составлены протоколы по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения», - пояснили стражи порядка.

3. Психологи Сургута приготовили для югорчан курс лекций, как пережить пандемию. Исчерпывающий ликбез поможет нормализовать настроение. Все подробности по ссылке.

4. Югорчанам назвали самый надежный способ не заразиться коронавирусом: 100% эффективен лишь один вариант. Подробности сообщил глава депздрава Югры.

5. Четвертый госпиталь подготовили в Нижневартовске для потенциальных пациентов с коронавирусом. Разворачивают сто дополнительных коек. В полную готовность их приведут, если первые три госпиталя полностью заполнятся.

Итак, всего на 24 апреля 2020 года в Югре зарегистрировано 215 случаев коронавирусной инфекции, 39 человек выздоровели, одна пациентка умерла, 3412 подлежат наблюдению, а 11 522 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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