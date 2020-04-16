2020-04-16T23:04:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 17 апреля 2020: бездомные могу стать переносчиками инфекции, а волонтерами становятся целыми семьями

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 17 апреля 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 17 апреля 2020: бездомные могу стать переносчиками коронавируса, а волонтерами становятся целыми семьямиКоронавирус в Югре, последние новости на 17 апреля 2020: бездомные могу стать переносчиками коронавируса, а волонтерами становятся целыми семьямиФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 17 апреля 2020 года.

1. Во время пандемии коронавируса в Югре волонтерами становятся целыми семьями. Об одном из таких семейств рассказала у себя в «Инстаграме» глава ХМАО Наталья Комарова:

- Глава семьи Хасан Назаров один из первых заполнил анкету добровольца в гуманитарный добровольческий корпус. В марте начал доставлять людям, находящимся в группе риска, продукты, лекарства, детское питание. А его жена шьет многоразовые маски - написала Комарова.

2. Житель Нягани вновь напечатал на 3Д-принтере держатели масок. Ранее он же помогал врачам, теперь он вручил свои аксессуары полицейским.

3. Общественные территории Нижневартовска продезинфицируют. Обработка проводится по вечерам, вартовчан просят отнестись к дезинфекции с пониманием и не мешать работе техники.

4. Уже три лаборатории в Сургуте готовы к приему анализов на коронавирус: еще однк открыли накануне:

- Теперь процесс пойдет в разы быстрее. В новой лаборатории будут проверять до двухсот анализов в сутки, - пояснил мэр Сургута Вадим Шувалов.

5. Почти полтысячи мест постоянного для проживания бездомных создали в ХМАО. Там есть круглосуточная забота для тех, кому нужна поддержка. Это сделано из опасений, чтобы лица без определенного места жительства не стали в массовом порядке переносчиками коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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