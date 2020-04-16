Коронавирус в Югре, последние новости на 17 апреля 2020: бездомные могу стать переносчиками инфекции, а волонтерами становятся целыми семьями
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 17 апреля 2020 года.
1. Во время пандемии коронавируса в Югре волонтерами становятся целыми семьями. Об одном из таких семейств рассказала у себя в «Инстаграме» глава ХМАО Наталья Комарова:
- Глава семьи Хасан Назаров один из первых заполнил анкету добровольца в гуманитарный добровольческий корпус. В марте начал доставлять людям, находящимся в группе риска, продукты, лекарства, детское питание. А его жена шьет многоразовые маски - написала Комарова.
2. Житель Нягани вновь напечатал на 3Д-принтере держатели масок. Ранее он же помогал врачам, теперь он вручил свои аксессуары полицейским.
3. Общественные территории Нижневартовска продезинфицируют. Обработка проводится по вечерам, вартовчан просят отнестись к дезинфекции с пониманием и не мешать работе техники.
4. Уже три лаборатории в Сургуте готовы к приему анализов на коронавирус: еще однк открыли накануне:
- Теперь процесс пойдет в разы быстрее. В новой лаборатории будут проверять до двухсот анализов в сутки, - пояснил мэр Сургута Вадим Шувалов.
5. Почти полтысячи мест постоянного для проживания бездомных создали в ХМАО. Там есть круглосуточная забота для тех, кому нужна поддержка. Это сделано из опасений, чтобы лица без определенного места жительства не стали в массовом порядке переносчиками коронавируса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Югорчанин пугал в соцсетях земляков коронавирусом
Полиция отыскала мужчину (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»