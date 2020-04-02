Коронавирус в Югре, последние новости на 3 апреля 2020: еще один любитель неуместных шуток, цены на имбирь и раскраски для успокоения нервов

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 3 апреля 2020 года. К сожалению югорчане продолжают нарушать режим самоизоляции, а также объявился еще один любитель неуместных шуток.

1. С утра стало известно, что мэр Сургута лично проверил соблюдение горожанами режима самоизоляции. На улицах действительно было пустынно, но вскоре он увидел молодежь на велосипедах.

2. Интересный способ скрасить досуг в четырех стенах предложили югорчанам. Они могут скачать раскраски с северными узорами, арт-терапия в креативной форме.

3. Очередной мошенник обманул сургутянина при попытке купить маски. Ни денег, ни средств защиты югорчанин больше не видел. Полиция ищет афериста.

4. Еще одна не очень приятная новость из Сургута: цены на имбирь в городе резко взлетели. Однако напомним, что данный продукт для профилактики, а уж тем более лечения коронавируса, бесполезен.

5. Еще один случай безответственного поведения. Житель Югры вернулся из Таиланда и не стал соблюдать 14-дневный карантин. Мужчину сдал полиции его начальник.

7. Под конец дня появилось сообщение о том, что югорчанина оштрафовали за шутку о коронавирусе в отделении банка. По этой причине финансовое учреждение временно прекратило работу, а сотрудников отправили на двухнедельную самоизоляцию.

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