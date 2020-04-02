Коронавирус в Югре, последние новости на 2 апреля 2020: весь регион на самоизоляции

«Комсомольская правда» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 2 апреля 2020 года.

1. Самая главная новость за день: в ХМАО ввели режим обязательной самоизоляции. Эти меры помогут оградить регион от распространения опасной инфекции. Отмечается, что югорчанам предписано не покидать места проживания за некоторым исключением. Подробнее в нашем обзоре.

2. К сожалению количество зараженных коронавирусом в Югре увеличилось уже до восьми человек. Подтвердились еще три случая заражения. Одна пациентка живет в Сургуте и заразилась от контакта с ранее заболевшим. Второй пациент – хантымансиец, который недавно путешествовал по Европе. Третий - житель Ханты-Мансийского района, который контактировал на работе с теми, кто был ранее за границей России.

3. Жительницу ХМАО осудят за шутку о больной подруге из Испании. 32-летняя неработающая жительница Излучинска пьяной позвонила в полицию. По этому факту составлен административный протокол по статье «Заведомо ложный вызов спецслужб», а дело направлено в суд. Теперь женщине явно не до смеха.

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Решение утверждено правительством региона (подробнее)