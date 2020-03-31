2020-03-31T12:48:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 31 марта 2020: не все югорчане показали себя ответственными гражданами

Две вартовчанки грубо нарушили режим самоизоляции
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 31 марта 2020: не все югорчане показали себя ответственными гражданамиКоронавирус в Югре, последние новости на 31 марта 2020: не все югорчане показали себя ответственными гражданамиФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 31 марта 2020 года. Югорчане продолжают нарушать режим самоизоляции, гуляя по городу и разъезжая на общественном транспорте.

Специалисты Роспотребнадзора ХМАО пояснили, что в регионе уже более 2,3 тысяч исследований на коронавирус проведено лабораторно:

- Из неблагополучных территорий прибыли 1797 югорчан, по эпидемиологическому мониторингу обследовано на коронавирус 109 человек, с внебольничными пневмониями 258, из числа контактировавших лиц с лабораторно подтвержденными случаями обследованы 178 человек, - пояснили врачи.

Не все жители ХМАО готовы позаботиться о своем здоровье. А вот для тех, кто ставит под риск и чужое благополучие, есть меры в рамках закона. Две вартовчанки нарушили режим самоизоляции: женщинам грозит штраф. В марте 2020 года они были за пределами России в Таиланде. Однако предписание югорчанки проигнорировали и посещали общественные места, подвергая других риску.

Однако не все так плохо. Это доказывает молодежь. Они соблюдают предписания врачей гораздо усерднее. Юные чирлидерши ХМАО перешли на дистанционные тренировки. Ведь в спортивной форме нужно поддерживать себя постоянно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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