Коронавирус в Югре, последние новости на 31 марта 2020: не все югорчане показали себя ответственными гражданами
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 31 марта 2020 года. Югорчане продолжают нарушать режим самоизоляции, гуляя по городу и разъезжая на общественном транспорте.
Специалисты Роспотребнадзора ХМАО пояснили, что в регионе уже более 2,3 тысяч исследований на коронавирус проведено лабораторно:
- Из неблагополучных территорий прибыли 1797 югорчан, по эпидемиологическому мониторингу обследовано на коронавирус 109 человек, с внебольничными пневмониями 258, из числа контактировавших лиц с лабораторно подтвержденными случаями обследованы 178 человек, - пояснили врачи.
Не все жители ХМАО готовы позаботиться о своем здоровье. А вот для тех, кто ставит под риск и чужое благополучие, есть меры в рамках закона. Две вартовчанки нарушили режим самоизоляции: женщинам грозит штраф. В марте 2020 года они были за пределами России в Таиланде. Однако предписание югорчанки проигнорировали и посещали общественные места, подвергая других риску.
Однако не все так плохо. Это доказывает молодежь. Они соблюдают предписания врачей гораздо усерднее. Юные чирлидерши ХМАО перешли на дистанционные тренировки. Ведь в спортивной форме нужно поддерживать себя постоянно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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