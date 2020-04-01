Количество зараженных коронавирусом в Югре на 1 апреля 2020 увеличилось до восьми человек: еще три случая лабораторно подтверждены. Об этом стало известно на брифинге регионального оперативного штаба.

По словам заместителя главы управления Роспотребнадзора по ХМАО Инны Кудрявцевой, один зараженный – сургутянин, второй - житель Ханты-Мансийска, а третий живет в Ханты-Мансийском районе.

Пациентка в Сургуте заразилась от контакта с ранее заболевшим. Хантымансиец недавно путешествовал по Европе. После поездки мужчина почувствовал симптомы ОРВИ и обратился к врачу: пациента изолировали и поместили в стационар.

- Третий пациент, житель Ханты-Мансийского района не посещал зарубежье. Однако он контактировал на работе с теми, кто был за границей РФ ранее, - пояснила Инна Кудрявцева.

Известно, что проведено расследование по всем трем случаям. Приняты все меры по локализации очага эпидемии:

- Расширяется круг наблюдаемых. Отмечу, что под наблюдение попадают и те, кто был за пределами Югры в других регионах России, - рассказала замглавы Роспотребнадзора ХМАО.

Также известно, что уже возбуждено 13 административных дел за нарушение режима самоизоляции.

- Один из случаев заболевания, о котором сегодня шла речь, произошел из-за нарушения режима самоизоляции ранее заболевшим. По этому поводу ведутся следственные действия, - рассказала Инна Кудрявцева.

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, в свою очередь, рассказал о состоянии всех пациентов в ХМАО: у двоих состояние средней тяжести, у остальных показатели в норме. Угрозы жизни нет.

- Троих пациентов, заболевших ранее, из Сургутской окружной клинической больницы скоро выпишут. Но для этого мы должны у них дважды получить отрицательный анализ на коронавирус, - подчеркнул глава регионального департамента здравоохранения.

Также Добровольский отметил, что те, кто заболеют в ХМАО легкой формой коронавируса, будут лечиться дома на самоизоляции:

- Это опыт лечения, как мировой, так и российский, - пояснил представитель здравоохранения.