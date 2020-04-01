2020-04-01T15:33:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Югре на 1 апреля 2020 увеличилось до восьми человек

1 апреля 2020 подтвердились еще три случая заражения
Руслан Савинов
Поделиться:
Количество зараженных коронавирусом в Югре на 1 апреля 2020 увеличилось до восьми человек. Скриншот видео брифинга.Количество зараженных коронавирусом в Югре на 1 апреля 2020 увеличилось до восьми человек. Скриншот видео брифинга.
Изменить размер текста:

Количество зараженных коронавирусом в Югре на 1 апреля 2020 увеличилось до восьми человек: еще три случая лабораторно подтверждены. Об этом стало известно на брифинге регионального оперативного штаба.

По словам заместителя главы управления Роспотребнадзора по ХМАО Инны Кудрявцевой, один зараженный – сургутянин, второй - житель Ханты-Мансийска, а третий живет в Ханты-Мансийском районе.

Пациентка в Сургуте заразилась от контакта с ранее заболевшим. Хантымансиец недавно путешествовал по Европе. После поездки мужчина почувствовал симптомы ОРВИ и обратился к врачу: пациента изолировали и поместили в стационар.

- Третий пациент, житель Ханты-Мансийского района не посещал зарубежье. Однако он контактировал на работе с теми, кто был за границей РФ ранее, - пояснила Инна Кудрявцева.

Известно, что проведено расследование по всем трем случаям. Приняты все меры по локализации очага эпидемии:

- Расширяется круг наблюдаемых. Отмечу, что под наблюдение попадают и те, кто был за пределами Югры в других регионах России, - рассказала замглавы Роспотребнадзора ХМАО.

Также известно, что уже возбуждено 13 административных дел за нарушение режима самоизоляции.

- Один из случаев заболевания, о котором сегодня шла речь, произошел из-за нарушения режима самоизоляции ранее заболевшим. По этому поводу ведутся следственные действия, - рассказала Инна Кудрявцева.

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, в свою очередь, рассказал о состоянии всех пациентов в ХМАО: у двоих состояние средней тяжести, у остальных показатели в норме. Угрозы жизни нет.

- Троих пациентов, заболевших ранее, из Сургутской окружной клинической больницы скоро выпишут. Но для этого мы должны у них дважды получить отрицательный анализ на коронавирус, - подчеркнул глава регионального департамента здравоохранения.

Также Добровольский отметил, что те, кто заболеют в ХМАО легкой формой коронавируса, будут лечиться дома на самоизоляции:

- Это опыт лечения, как мировой, так и российский, - пояснил представитель здравоохранения.

Текущая ситуация с коронавирусной инфекцией в Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Недооценили обстановку»: Чиновники укатили на загранкурорты в разгар эпидемии
Некоторые крупные и мелкие госслужащие отправились в отпуск даже после введении в их регионах мер повышенной готовности из-за коронавируса. Часть из них после возвращения уже ушли в отставку
Новости 24
В Югре введут дополнительные меры поддержки бизнеса
Пьяный житель Ханты-Мансийска пытался украсть сигареты и шоколадку
Водоочистные сооружения Сургутского района назвали «настоящим прорывом»
Прокуратура Когалыма защитила права пенсионеров
Почти полсотни предприятий ХМАО назвали системообразующими
Югорская древесина отправилась на импорт в семь стран
Синоптики Югры предупредили о надвигающейся метели
Югорчанин незаконно наловил редкой рыбы на четверть миллиона рублей
Медики и пенсионеры из-за пандемии получат доплаты в Югре
Югорчанам напомнили о принципах здорового образа жизни
Школьников ХМАО ждет первый окружной кибертурнир
Неравнодушные жители Мегиона начали шить маски для волонтеров
В Сургуте под суд из-за невыплаты детского пособия пойдет директор компании
Жительницу Югры осудят за шутку о больной подруге из Испании
Новый детский сад подготовили к открытию в Нефтеюганском районе
Свыше 800 свалок ликвидируют в ХМАО в 2020 году
В болоте в Сургутском районе экскаватор утонул вместе с водителем
Росгвардейцы раскрыли две кражи в ХМАО
Сургутянка ответит перед судом за кражу около банкомата
В Сургуте закрываются парки
«Шевроле» съехал в кювет в Ханты-Мансийском районе
В Югре ввели режим обязательной самоизоляции
Погода в Югре 1 апреля: снег и дождь и слабый ветер