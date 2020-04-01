2020-04-01T10:34:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Югре на 1 апреля 2020: увеличилось до семи человек

Подтверждено еще два новых случая заболевания
Руслан Савинов
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Количество зараженных коронавирусом в Югре на 1 апреля 2020 увеличилось до семи человекКоличество зараженных коронавирусом в Югре на 1 апреля 2020 увеличилось до семи человекФото: pixabay.com
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Количество зараженных коронавирусом в Югре на 1 апреля 2020 увеличилось до семи человек. Это стало известно на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса: в ХМАО подтверждено еще два новых случая заболевания.

- Один случай в Сургуте, один – на месторождении в Ханты-Мансийском районе. Ситуация под контролем. Списки контактировавших составлены, - заявила руководитель управления Роспотребнадзора Югры Майя Соловьева.

Директор регионального депздрава Алексей Добровольский отметил, что на месторождение выезжали две бригады медработников из числа сотрудников ОКБ Ханты-Мансийска:

- Более двухсот сотрудников осмотрено на месте. На сегодняшний момент число госпитализированных составляет десять человек с признаками инфекционного заболевания, которые требуют уточнения. Состояние пациентов в целом удовлетворительное, - пояснил Добровольский

- Немедленно организовать всю работу по изоляции людей, контактировавших с заболевшими, - поручила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

В Югре на 1 апреля подтверждено семь случаев COVID – 19, из них шесть - в Сургуте, один - в Ханты-Мансийском районе. По словам медиков, состояние заболевших стабильное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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