Коронавирус в Югре, последние новости на 1 апреля 2020: пока одни соблюдали предписания, другие – веселились в клубе

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 1 апреля 2020 года. К сожалению югорчане продолжают нарушать режим самоизоляции, гуляя по городу и даже устраивая вечеринки.

Один из ночных клубов Сургута нарушил запрет на проведение развлекательных мероприятий. Это вызвало бурю возмущения у мэра Сургута Вадима Шувалова:

- Подобной инфантильности и глупости я давно не встречал. И здесь я говорю не о владельце клуба — здесь все ясно, им движет элементарное желание урвать свой кусок даже в такое тяжелое время. О чем думают горожане, которые в период пандемии опасной инфекции идут прямиком в толпу, — вот, чего понять не могу. Наши врачи буквально живут на работе, чтобы не допустить распространения коронавируса в Сургуте. А из-за таких вот весельчаков их усилия сводятся к нулю, - прокомментировал ситуацию Вадим Шувалов.

Кроме того, за нарушение режима самоизоляции возбудили четвертое дело в ХМАО. Житель Урая, посещавший недавно страну со сложной эпидемиологической обстановкой, нарушил режим самоизоляции. По словам мужчины, он вышел из дома, чтобы дойти за документами в машине. Прямо на лестничной клетке его и повстречали стражи порядка.

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