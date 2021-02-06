Коронавирус в Югре. Последние новости на 7 февраля 2021 года: за сутки излечились 215 человек

В Югре за сутки излечились 215 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 7 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 168 и составило 48 629 человек.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 168 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете: Сургут – 33, Нижневартовск – 24, Югорск – 12, Советский район – 11, Мегион – 10, Нягань – 10, Ханты-Мансийск – 9, Сургутский район – 8, Березовский район – 7, Нефтеюганск – 6, Октябрьский район – 6, Покачи – 4, Кондинский район – 4, Нефтеюганский район – 4, Ханты-Мансийский район – 4, Пыть-Ях – 3, Радужный – 3, Белоярский район – 3, Нижневартовский район – 3, Когалым – 2, Урай – 2.

На момент выявления у 125 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 40 зафиксирована пневмония, у 3 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 159 случаях. По 7 контакты уточняются. Под наблюдением (в том числе в самоизоляции) находятся 9 299 человек, сняты с наблюдения – 179 780. Коэффициент распространения инфекции – 0,87. Показатель охвата тестированием населения – 273,90. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 57,59%. Состояние 84 пациентов тяжелое, 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 683 человека. За сутки излечились 215 человек, за весь период пандемии – 45 794 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 16 627 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 497 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 22 831 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 951 233 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 76 229 летальных исходов, выздоровели 3 436 326 человек.