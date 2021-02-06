В Пыть-Яхе мальчик провалился в колодец и провел там несколько часов. Фото - 86.rosguard.gov.ru.

В Пыть-Яхе сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре сержанты полиции Курбан Саидов и Марат Темиков спасли 11-летнего мальчика. Ребенок упал в открытый канализационный колодец возле многоквартирного дома в 5 микрорайоне города.

– Получив сообщение о случившемся, экипаж вневедомственной охраны прибыл по указанному адресу. На месте правоохранители осторожно извлекли мальчика из ямы и вызвали бригаду скорой помощи. Тем временем бойцы вневедомственной охраны отогрели в своем патрульном автомобиле спасённого паренька, который пробыл в промерзшем колодце несколько часов, – рассказали в пресс-службе ведомства.

После осмотра несовершеннолетнего прибывшими медицинскими специалистами, убедившись, что его жизни ничто не угрожает, сотрудники вневедомственной охраны доставили мальчика домой, где передали родителям.