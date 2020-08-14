Коронавирус в Югре, последние новости на 15 августа 2020 года: с начала недели в регионе скончались пять человек с COVID-19

Последние новости о коронавирусе в Югре

Жители региона продолжают болеть коронавирусом. За последние сутки в Югре зарегистрировано 106 человек с COVID-19. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 18 325. По месту инфицирования: установленные контакты - 93, уточняется - 13.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 26, с симптомами ОРВИ - 70, в бессимптомной форме заболевания - 10.

К сожалению, не всем заразившимся удаётся поправиться. Сегодня ещё один житель региона скончался от инфекции, за неделю это уже пятый случай. Всего от пандемии погибли 146 человек.

Лидерами по заболеваемости стали: Нижневартовск - 28; Сургут - 20 и Ханты-Мансийск - 11.

Далее идут: Мегион - 9; Радужный - 8; Ханты-Мансийский район - 6, Советский район и Нягань - 5.

Замыкают список: Лангепас - 3; Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский районы, Нефтеюганск и Когалым - 2; Покачи - 1.

Фото: оперштаб Югры

Из хороших новостей: за сутки 220 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 15 869.

В России выявлено 5 065 заболевших, из них 1 313 без каких-либо проявлений, общее число заразившихся - 912 823.

Также за этот период зафиксировано 114 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 15 498 человек.