Коронавирус в Югре, последние новости на 22 июня 2020: очередная смерть пациента, а также вспышка инфекции в Нефтеюганском районе

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 22 июня 2020 года.

1. В Югре от коронавируса умерла пациентка из другого региона России:

- Это женщина 45 лет, прибывшая в Югру из иного субъекта РФ. Несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась - течение болезни было осложнено сопутствующими хроническими заболеваниями, - сообщает депздрав Югры.

2. Нефтеюганский район вырвался в антилидеры по приросту заболевших коронавирусом за сутки. Медики делают все необходимое для локализации инфекции.

3. Глава Югры поздравила медиков с профессиональным праздником:

- Мы поздравляем профессионалов, которые работают по правилу: «Лечить» людей, равно «любить» людей. Югорчане благодарят каждого из вас, уважаемые медики, спасибо вам, - написала Наталья Комарова.

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 6286 случаев коронавирусной инфекции, 3153 - выздоровели, 34 человека ранее умерли.

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