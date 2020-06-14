Мэра Сургута госпитализировали

Главе Сургута Вадиму Шувалову пришло подтверждение коронавирусной инфекцией. В данный момент он госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу.

- Нахожусь в надежных руках. Круг людей, с которыми я контактировал последние две недели, установлен, все взяты на контроль. Обязанности передал своему заместителю Алексею Жердеву, - сообщил Вадим Шувалов.

Он отметил, что все его заместители на местах, технология работы в дистанционном режиме настроена, все процессы под контролем.

- Хочу, чтобы те, кто ещё сомневается, что вирус реален, прочитали эти строки. Опасность инфекции не преувеличена, каждый из нас находится под ударом — я тому живой пример. Пожалуйста, соблюдайте все необходимые меры предупреждения заболевания, соблюдайте режим самоизоляции. Это важно, - обратился к сургутянам градоначальник.

Шувалов также добавил, что с коллегами он на связи, работает дистанционно.