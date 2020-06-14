2020-06-14T09:09:36+03:00
Общество

Мэра Сургута госпитализировали

Обязанности градоначальника временно исполняет заместитель Алексей Жердев
Руслан Савинов
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Мэра Сургута госпитализировали. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".Мэра Сургута госпитализировали. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".
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Главе Сургута Вадиму Шувалову пришло подтверждение коронавирусной инфекцией. В данный момент он госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу.

- Нахожусь в надежных руках. Круг людей, с которыми я контактировал последние две недели, установлен, все взяты на контроль. Обязанности передал своему заместителю Алексею Жердеву, - сообщил Вадим Шувалов.

Он отметил, что все его заместители на местах, технология работы в дистанционном режиме настроена, все процессы под контролем.

- Хочу, чтобы те, кто ещё сомневается, что вирус реален, прочитали эти строки. Опасность инфекции не преувеличена, каждый из нас находится под ударом — я тому живой пример. Пожалуйста, соблюдайте все необходимые меры предупреждения заболевания, соблюдайте режим самоизоляции. Это важно, - обратился к сургутянам градоначальник.

Шувалов также добавил, что с коллегами он на связи, работает дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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