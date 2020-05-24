В Югре скончались две пациентки с коронавирусом
В ХМАО умерли еще два пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба депздрава региона.
- Возраст пациенток - 81 год из Когалыма и 58 лет из Радужного. У обеих лечение осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения их жизни, - уточнили в оперштабе Югры.
Добавим, что на 24 мая в регионе от коронавирусной инфекции умерли 17 человек, 579 - выздоровели.
- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают югорчанам врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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