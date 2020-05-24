2020-05-24T11:30:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Югре скончались две пациентки с коронавирусом

Хронические заболевания помешали выздоровлению
Руслан Савинов
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В Югре скончались еще два пациента с коронавирусомВ Югре скончались еще два пациента с коронавирусомФото: pixabay.com
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В ХМАО умерли еще два пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба депздрава региона.

- Возраст пациенток - 81 год из Когалыма и 58 лет из Радужного. У обеих лечение осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения их жизни, - уточнили в оперштабе Югры.

Добавим, что на 24 мая в регионе от коронавирусной инфекции умерли 17 человек, 579 - выздоровели.

- Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88, - напоминают югорчанам врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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