2020-04-20T23:02:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 21 апреля 2020: сургутянка в ластах в продуктовом магазине и одна скончавшаяся от инфекции пациентка

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 21 апреля 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 21 апреля 2020: сургутянка в ластах в продуктовом магазине и одна скончавшаяся от инфекции пациенткаКоронавирус в Югре, последние новости на 21 апреля 2020: сургутянка в ластах в продуктовом магазине и одна скончавшаяся от инфекции пациенткаФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 21 апреля 2020 года.

1. Сказочный перформанс против коронавируса провели в Нефтеюганске. Событие прошло около городской библиотеки. Монументам рядом со зданием, которые посвящены известной сказке Петра Ершова «Конек-Горбунок», надели медицинские маски.

2. Губернатор Югры внесла небольшие изменения в режим самоизоляции. Теперь охотникам продадут патроны, а автошколы продолжат обучение. Также по предварительной записи продолжат работу организации по программам обучения водителей категорий «В», «С» и осуществляющие техосмотр транспорта.

3. Улицы и подъезды многоквартирных домов Сургута подвергли тотальной дезинфекции. Известно, что всего обработке подвергнут улицы общей протяженностью 714 километров.

4. Самая трагичная новость за весь день и последний месяц: пациентка с коронавирусом скончалась в Югре. Женщине было 70 лет:

- Потери не удалось избежать. Соболезную родным и близким, разделяю с вами утрату. Дорогие югорчане, призываю вас быть внимательными к своему здоровью, бережно относиться к здоровью окружающих. Каждый из нас в ответе за каждого, - обратилась к жителям региона Наталья Комарова.

5. Сургутянка в ластах шокировала горожан, когда пыталась дойти до продуктового магазина. Таким способом, как пояснила женщина, она пыталась защититься от коронавируса.

Итак, всего на 21 апреля 2020 года в Югре зарегистрировано 188 случаев коронавирусной инфекции, 22 человека выздоровели, одна пациентка умерла, 2194 подлежат наблюдению, а 10 867 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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