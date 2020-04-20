Учитель химии из Покачей стал победителем конкурса «Педагог года Югры - 2020»

Когда-то перед учителем химии из города Покачи Виталием Щинниковым стоял выбор: пойти учиться на биолого-химический факультет или филологический. Но тяга к естественным наукам взяла свое, поэтому выбор пал на химию и биологию. И вот, спустя несколько лет, терпение и труд привели Виталия к победе в окружном конкурсе «Педагог года Югры - 2020».

Виталий признается, что во время испытаний старался быть искренним и таким же непосредственным, как с детьми в школе.

- Победить мне помогли люди, которые меня окружают, хотя так было у всех конкурсантов. Поддерживали коллеги и ученики, вся школа стояла на ушах. Одним из незаменимых помощников стал школьник Гриша: он помогал с техническими вопросами, оценивал идеи с точки зрения ученика.

Химические опыты

По мнению педагога, помочь ученикам полюбить химию можно. Нужно лишь показать, что наука – это не скучно.

- Если бы химия, не произошел бы научно-технический прогресс. Разве были бы на сегодняшний день у нас доступ в интернет, обладали ли мы такими гаджетами, через которые вы сейчас читаете эту статью? - заметил он.

Для того, чтобы заинтересовать детей, Виталий работает с различными актуальными инфоповодами. Например, в конце февраля случился громкий инцидент на дне рождения известного блогера: в закрытом помещении бассейна был использован сухой лед и произошла трагедия, унесшая жизни людей.

- Сама жизнь предоставляет нам поводы, которые можно рассмотреть с точки зрения науки. Это способ привлечь внимание к ценности жизни, к тому, что в погоне за популярностью можно лишиться дорогого, - говорит Виталий Андреевич.

Кстати, совсем скоро «Педагог годы Югры» планирует запустить свой канал с опытами и экспериментами, чтобы заинтересовать предметом не только школьников, но и любознательных зрителей.

К ученикам нужен современный подход

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