Коронавирус в Югре, последние новости на 14 апреля 2020: поезда меняют расписание, а режим самоизоляции продолжают нарушать
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 14 апреля 2020 года.
1. Северные народы, ханты и манси рассказали, как пережить самоизоляцию, а также провели мастер-класс по рукоделию:
- У коренных народов старшие рассказывают детям сказки и загадывают загадки, мастерят игрушки и учат, через детские забавы, как выжить в непростых условиях региона, - уточнили специалисты.
2. Бездомных Сургутского района помещают на карантин. Ни у кого из бродяг инфекции не выявлено. Когда пандемия спадет, то бродягам помогут начать новую жизнь.
3. Важная новость: лечение ВИЧ - положительным людям в Югре доставляют домой во время самоизоляции. Доставка врачами возможна в четырех городах ХМАО.
4. К сожалению, пока что три пациента с коронавирусом в ХМАО находятся в тяжелом состоянии. Жизнь одного из троих поддерживает аппарат ИВЛ:
- Остальные 33 пациента - в состоянии средней и легкой степени тяжести, а пять - выписаны в связи с полным выздоровлением, - пояснили в региональном депздраве.
5. В Нижневартовске выписали более ста протоколов о нарушении самоизоляции. Под контролем проверяющих излюбленные места отдыха вартовчан.
6. Даже ряд поездов в Югре изменили расписание движения из-за коронавируса, а некоторые из них и вовсе временно прекратили рейсы. Подробности в нашем материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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