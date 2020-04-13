Коронавирус в Югре, последние новости на 14 апреля 2020: поезда меняют расписание, а режим самоизоляции продолжают нарушать

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 14 апреля 2020 года.

1. Северные народы, ханты и манси рассказали, как пережить самоизоляцию, а также провели мастер-класс по рукоделию:

- У коренных народов старшие рассказывают детям сказки и загадывают загадки, мастерят игрушки и учат, через детские забавы, как выжить в непростых условиях региона, - уточнили специалисты.

2. Бездомных Сургутского района помещают на карантин. Ни у кого из бродяг инфекции не выявлено. Когда пандемия спадет, то бродягам помогут начать новую жизнь.

3. Важная новость: лечение ВИЧ - положительным людям в Югре доставляют домой во время самоизоляции. Доставка врачами возможна в четырех городах ХМАО.

4. К сожалению, пока что три пациента с коронавирусом в ХМАО находятся в тяжелом состоянии. Жизнь одного из троих поддерживает аппарат ИВЛ:

- Остальные 33 пациента - в состоянии средней и легкой степени тяжести, а пять - выписаны в связи с полным выздоровлением, - пояснили в региональном депздраве.

5. В Нижневартовске выписали более ста протоколов о нарушении самоизоляции. Под контролем проверяющих излюбленные места отдыха вартовчан.

6. Даже ряд поездов в Югре изменили расписание движения из-за коронавируса, а некоторые из них и вовсе временно прекратили рейсы. Подробности в нашем материале.

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