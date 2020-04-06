Коронавирус в Югре, последние новости на 7 апреля 2020: югорчанин ответит за фейк в соцсетях, а заскучавший телефонный террорист «заминировал» здание скорой помощи

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 7 апреля 2020 года. Пока одни добросовестно соблюдают режим самоизоляции, находятся такие, кто от скуки совершает противоправные поступки.

1. Итак, за фейк в соцсетях югорчанин ответит рублем. Местный житель поселка Куминский распускал в «Вайбере» панические непроверенные слухи о заражении коронавирусной инфекцией жителя поселка Мортка.

2. Промышленные предприятия ХМАО продолжают работать даже в период ограничений: 46 системообразующих производств трудятся в полную силу. Эта мера защитит экономику региона от многих трудностей во времена пандемии коронавируса.

3. Из происшествий: на днях телефонный террорист в Нефтеюганске «заминировал» здание скорой помощи. «Шутника» ищет полиция, виновному грозят «нешуточные» сроки тюремного заключения. Есть информация о том, что звонивший был пьян.

4. Крайне заботливыми стали аферисты в интернете. Мошенники отправили югорчанину мыло для борьбы с коронавирусом вместо электроинструмента, который югорчанин заказал и заранее оплатил. В посылочке также лежала памятка о гигиене во время пандемии. Сумма ущерба жителю Мегиона - 3 559 рублей.

5. В ХМАО приостановлены капремонты домов. Всему виной, очевидно, пандемия коронавируса. Однако начатые работы, которые необходимо завершить для безопасной жизнедеятельности, будут закончены.

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