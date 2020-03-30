Итоги недели: публикуем главные новости Югры с 23 по 29 марта 2020 года

Доброго утра, дорогие югорчане! По доброй традиции каждый понедельник мы открываем нашей (и надеемся Вашей тоже) любимой рубрикой «Итоги недели». В этом материале вы узнаете главные новости из жизни Ханты-Мансийского автономного округа, которые произошли с 23 по 29 марта 2020 года. Специально для тех, кто пропустил главные новости минувшей недели, наш краткий и информативный дайджест.

1. Начнем с самых важных и приятных новостей. Количество абортов в Югре снизилось, а количество браков выросло. Власти региона подвели предварительные итоги семейной политики за 2019 год.

Статистические данные показывают, количество абортов снизилось на 10%. Среднее число рождений у одной женщины увеличилось на 0,6% и превышает среднероссийский показатель.

Количество браков выросло в Югре. Фото: Савинов Руслан.

2. Подробности крайне интересной истории стали известны на прошлой неделе: россиянка рассказала о жизни на карантине во Вьетнаме. Путешествие на Бали Анна называет лучшим из всех, несмотря на то, что вместо двухнедельного отдыха, ей с мужем придется провести ещё две недели на карантине во Вьетнаме. О жизни в закрытой зоне она ведет блог в «Инстаграм».

- Если бы нашу русскую семью поселили в такие условия с ребенком, это был бы треш. Я была готова к карантину, но не думала что он застанет нас за пределами России. Так как все произошло внезапно, - поделилась югорчанка.

Россиянка о жизни на карантине во Вьетнаме. Фото: Савинов Руслан.

3. Власти ХМАО ввели режим самоизоляции для пожилых югорчан. Им посоветовали ограничить передвижение ради того, чтобы сберечь здоровье и не стать жертвой всем известного вируса. Отметим, что к настоящему моменту в регионе проживают около 110 тысяч человек в возрасте от 65 лет и старше. Также известно, группы риска и льготников обеспечат запасом продуктов первой необходимости на 14 дней.

4. Дополнительные меры безопасности ввели в Югре из-за коронавируса. Список очень обширный. Например, с 30 марта и на время действия режима повышенной готовности сотрудники муниципальных и госорганов власти, предприятий и учреждений переводятся на дистанционную форму работы. А до конца апреля приостанавливается деятельность кальянных, а также учреждений культуры, спорта, развлекательных и досуговых организаций.

5. Закончилась неделя громкой новостью: количество зараженных коронавирусом в Югре на 29 марта 2020 увеличилось до пяти человек. Накануне, 29 марта, стало известно, что сургутянка привезла коронавирус из Италии, где отдыхала недавно.

- Все, кто с ней контактировали, уже обследованы, это 127 человек из числа пассажиров и 12 человек - близкие контакты. Они взяты под наблюдение, - рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Югры Инна Кудрявцева.

На этой неделе мы продолжим следить за событиями в самом прекрасном уголке России, Югре. Следите за новостями «Комсомольской правды».