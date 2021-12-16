В Нефтеюганске эвакуировали несколько школ из-за сообщения о минировании, размещенном в мессенджере

Фото: администрация Нижневартовска

В Нефтеюганске срочно эвакуировали учеников и сотрудников сразу нескольких школ - №3, №6 и №7. Причина этого - подозрительный канал в одном из мессенджеров, содержащий посты о предполагаемом минировании учебных заведений. Обнаружить его удалось благодаря тщательному мониторингу соцсетей.

На место тут же выехали сотрудники городского отдела полиции, межрайонного отдела вневедомственной охраны и пятое отделением службы ХМАО РУ ФСБ России по Тюменской области. К счастью, информация оказалась фейковой и не подтвердилась.

- На данный момент все учреждения обследованы сотрудниками полиции, подозрительных предметов не обнаружено, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды - Югра» в пресс-службе городской администрации.

Также в мэрии обратились к родителям школьников, призвав их сохранять спокойствие.

- Во всех образовательных учреждениях города дежурят полицейские. Кроме того, к образовательным организациям приближены группы быстрого реагирования. Причин для паники нет, - рассказали представители власти.