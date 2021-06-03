В Югре спасатели помогли застрявшей в кровати лошади. Фото - centrospas_yugoria.

В Тюменской «матрешке» сегодня день богат на истории спасения лошадей. Не прошло и суток, как в Заводоуковске сотрудники местной пожарно-спасательной части извлекли из колодца обессилевшего жеребенка (который, кстати, суть не захлебнулся в воде), как в Нягани уже взрослая лошадь застряла в … кровати. Инцидент, закончившийся благополучно как для самого животного, так и для переволновавшегося хозяина, произошел на улице Романтиков.

Фото - centrospas_yugoria.

– Спасатели выезжали в город по следующему сообщению: лошадь застряла копытом в металлической кровати, хозяин самостоятельно освободить животное не может, – прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в зональном поисково-спасательном отряде Октябрьского района учреждения «Центроспас-Югория».

Фото - centrospas_yugoria.

Сотрудники добавили, что, прибыв к месту вызова, они при помощи специального оборудования расширили металлическое отверстие кровати и освободили ногу лошади.

А вот в Нижнеудинске окровавленный пес, весь в ожогах, со слипшимися от копоти глазами на вышел к людям. Что случилось с животным, так и не выяснили. Местные жители обсуждали, что это могли быть живодеры, но волонтеры больше склоняются к версии, что пес выбрался из горящего дома. У него сильно обгорела голова и спина, разорван нос.

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