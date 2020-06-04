Коронавирус в Югре, последние новости на 5 июня 2020: ужесточение контроля в Сургуте и прирост количества пациентов в Сургутском районе

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 5 июня 2020 года.

1. Мэр Сургута о ситуации с коронавирусом: «Мы ужесточаем контроль за требованиями безопасности». Растет число заразившихся коронавирусом в городе, каждый день заболевает по 20-30 человек.

- В связи с этим мы ужесточаем контроль за установленными требованиями безопасности, в первую очередь в общественных местах: парках, скверах, на игровых площадках. Всех родителей призываю к ответственности: дети не должны гулять! Сейчас заболевание растет уже не только среди взрослых. Нужно к этому относиться серьезно, - написал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» Вадим Шувалов.

2. Очередной фейк появился в югорских соцсетях: жителей пугают вышками 5G. Заметим, что вышек даже не установлено на территории региона.

3. Сургутский район снова в антилидерах по приросту заражения коронавирусом. Медики делают все необходимое для локализации инфекции.

4. Экзамены в университетах Югры пока проводятся дистанционно.

5. Комарова рассказала президенту РФ о мерах по борьбе с коронавирусом в Югре.

6. Более 2400 волонтеров в ХМАО оказывают поддержку югорчанам на время пандемии.

Итак, всего на 5 июня 2020 года в Югре зарегистрировано 2987 случаев коронавирусной инфекции, 979 - выздоровели, 18 человек ранее умерли, 10222 жителей региона подлежат наблюдению, 23114 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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