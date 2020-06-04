2020-06-04T10:19:16+03:00
Происшествия

Автобус с вахтовиками перевернулся в Югре

Предварительная причина - лопнувшее заднее колесо
Руслан Савинов
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Автобус с вахтовиками перевернулся в ЮгреАвтобус с вахтовиками перевернулся в ЮгреФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском районе произошла авария с участием вахтового автобуса сегодня, 4 июня, около 4 часов утра на 237 км промысловой автодороги «Лянтор – Карымкары».

- По предварительным данным, у транспортного средства лопнуло заднее колесо, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО.

На данный момент известно, что в результате происшествия четверо человек с различными травмами санавиацией госпитализированы в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска, один – в медучреждение Лянтора и один – в поселок Карымкары Октябрьского района. Еще один пострадавший от госпитализации отказался.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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