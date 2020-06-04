Мэр Сургута о ситуации с коронавирусом: «Мы ужесточаем контроль за требованиями безопасности»

Градоначальник Сургута Вадим Шувалов сообщил, что его беспокоит ситуация, которая сложилась в городе: растёт число заразившихся коронавирусом, каждый день заболевает по 20-30 человек.

- В связи с этим мы ужесточаем контроль за установленными требованиями безопасности, в первую очередь в общественных местах: парках, скверах, на игровых площадках. Всех родителей призываю к ответственности: дети не должны гулять! Сейчас заболевание растет уже не только среди взрослых. Нужно к этому относиться серьезно, - написал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» Вадим Шувалов.

Он пояснил, что будет усилен контроль за УК, которые не соблюдают правила регулярной уборки домов.

- Мы закупили достаточно дезинфицирующих средств и готовы их предоставлять УК бесплатно, чтобы они добросовестно выполняли задачи, - заявил мэр города.

Кроме того, принято решение закупить маски для общественного транспорта. Кондуктор будет выдавать бесплатные средства индивидуальной защиты каждому, кто зайдет в автобус без них. То же самое касается различных муниципальных учреждений, типа МФЦ.

- Знаю, что часть торговых сетей жестко относится к новым правилам. Покупателей без масок не пускают — это абсолютно правильная политика. Требования для всех одинаковы. Тех, кто не следует правилам, ждут штрафы, - добавил Вадим Шувалов.