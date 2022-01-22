В Югре из-за коронавируса серьезно ужесточили карантин. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Югре из-за увеличения заболевших коронавирусом ужесточили карантин. Антиковидные ограничения продлены до 28 февраля. Такое решение принято на основе данных Роспотребнадзора и текущего положения эпидемиологической ситуации в округе, а также исходя из анализа эффективности принятых ограничений ранее.

Так, пожилым людям старше 60 лет и старше, гражданам, имеющим хронические заболевания и сниженный иммунитет, рекомендовано соблюдать режим обязательной самоизоляции и не покидать место жительства.

– Работодателям необходимо перевести работников в возрасте 60 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, другие категории сотрудников количеством не менее 60%, на дистанционную работу. Допуск сотрудников на работу, возвращающихся из командировок, отпусков, будет осуществлён при наличии отрицательного результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом, – сообщили в администрации Ханты-Мансийского автономного округа.

Кроме того, власти рекомендуют организовать специальные условия труда работникам с учетом их состояния здоровья. Так, например, надо увеличить охват тестирования работников на коронавирус.

– Профильным органам государственной власти необходимо мобилизовать деятельность сотрудников, задействованных в работе «горячих линий», в том числе единой горячей линии в Югре по ковиду, контакт-центра Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Югры, единого контакт-центра соцслужбы и проч., – добавили в ведомстве.

В соответствии с документом, необходимо организовать регулярные телефонные опросы граждан в возрасте 60 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, находящихся на обязательной самоизоляции, о состоянии здоровья, самочувствии, выявлении потребности в адресной всесторонней помощи.

Также нужно внедрить механизм мониторинга систем обеспечения звонков граждан, их сопровождение до получения ответа на каждый поступивший вопрос.

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа до 28 января должен сформировать временный кадровый резерв из числа врачей, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Также ведомству поручено обеспечить готовность к переводу на круглосуточный режим работы лабораторий, которые осуществляют диагностику на выявление ковида.

– Департамент организует формирование листков нетрудоспособности и выписку пациентов к труду в ходе дистанционных консультаций без необходимости очного посещения медицинских организаций, а еще окажет содействие в добровольной вакцинации против COVID-19 детей в возрасте с 12 лет, также обеспечит повторную вакцинацию населения против коронавируса, – уточнили в администрации округа.

Стало известно, что до 28 февраля включительно приостановлена деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна.

Введён запрет на проведение в Югре зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, культурных, физкультурных, спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня.

До 28 февраля продлено предоставление госуслуг в сфере регистрации актов гражданского состояния по предварительной записи в соответствии с установленным режимом работы с одновременным нахождением в помещении предоставления государственных услуг лиц из расчета помещения 1 кв. м на человека, но не более 8 человек, включая сотрудника органа записи актов гражданского состояния, с соблюдением защитного протокола.

Деятельность организаций общественного питания будет осуществляться без проведения в них торжественных, досуговых и иных мероприятий с массовым участием граждан.