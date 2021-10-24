Коронавирус в Югре. Последние новости на 24 октября 2021 года: количество заболевших растет

В Югре растет количество заболевших коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 24октября. Количество заболевших увеличилось на 249 и составило 80 068 человек, 11 скончались (всего – 1 260).

Фото - yandex.ru.

В Лангепасе в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание оперштаба по предупреждению распространения COVID-19. Заместитель главы города Ирина Омельченко, обращаясь к жителям города, высказалась по поводу нерабочих дней, заявив, что это не отпуск.

В Нижневартовске продолжает расти количество заболевших коронавирусом. В среднем – 30 человек в день. Об этом сообщили во время заседания городского оперштаба.

В Сургутской районной поликлинике от коронавируса привили беременную. Всего подлежат вакцинации 110 женщин. Она вакцинирована Спутником V. Самочувствие хорошее. Всего подлежат вакцинации 110 женщин, это женщины в сроке после 22 недель. А всего в районной поликлинике наблюдается 226 беременных женщин.

За последние сутки в России выявлено 37 678 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 075 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 077 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 205 983 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 229 528 летальных исходов, выздоровели 7 143 137 человек.