2020-03-10T08:47:00+03:00
Общество

Итоги недели: публикуем главные новости Югры со 2 по 8 марта 2020 года

Рассказываем о главных новостях минувшей недели
Руслан Савинов
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Итоги недели: публикуем главные новости Югры с 2 по 8 марта 2020 года. Фото: Руслан Савинов.Итоги недели: публикуем главные новости Югры с 2 по 8 марта 2020 года. Фото: Руслан Савинов.
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Доброго утра, дорогие югорчане! По доброй традиции каждый понедельник (но в этот раз во вторник) мы открываем нашей (и надеемся Вашей тоже) любимой рубрикой «Итоги недели». В этом материале вы узнаете главные новости из жизни Ханты-Мансийского автономного округа, которые произошли со 2 по 8 марта 2020 года. Специально для тех, кто пропустил главные новости минувшей недели, наш краткий и информативный дайджест.

1. Началась неделя с захватывающей спасательной операции. Ребенка и двух взрослых спасатели эвакуировали с протоки в Ханты-Мансийском районе. К счастью, в лапах снежной стихии никто не пострадал. У пострадавших сломался в самый неподходящий момент снегоход.

2. Далее неделя продолжилась скандалом в Сургуте. Владельцы одного из алкомаркетов выбрали явно неудачный рекламный ход, чтобы заманить побольше покупателей. Слоган гласил - «75 рублей за литр», а на баннере была еще и символика 75-летия Победы. Подобное неуважение к Победе оскорбило многих сургутян. В дело вмешался глава города Вадим Шувалов – скандальный баннер в тот же день демонтировали.

Также еще одним событием минувшей недели стало объявление Вадимом Шуваловым планов строительства приюта для бездомных собак. Горожане горячо поддержали саму идею строительства. Однако очень многих поразила стоимость проекта: будущему приюту потребуется более 37 миллионов рублей бюджетных средств. «Комсомольская правда» будет внимательно следить за дальнейшей судьбой проекта приюта для брошенных собак.

Фото: Савинов Руслан

Фото: Савинов Руслан

Радостная новость для всех жителей города. Выяснилось, что в Сургуте живет лучший в мире Дед Мороз. Сургутянин Анатолий Лупашко взял гран-при международного фестиваля «Зимняя сказка».

Анатолий Лупашко. Фото с личной страницы "ВКонтакте".

Анатолий Лупашко. Фото с личной страницы "ВКонтакте".

3. В Когалыме минувшая неделя запомнилась трагическим случаем: груженый снегом «КАМАЗ» насмерть задавил женщину. Трагедия произошла возле детского сада.

4. На поиски приключений потянуло парочку подростков из Нижневартовска. Юных Ромео и Джульетту, сбежавших от родителей, задержали в поезде. Внутри вагона они распивали алкоголь с 21-летним попутчиком. Теперь за распитие алкоголя в общественном месте подростков привлекут к административной ответственности, а за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя на их попутчика составили административный протокол.

Фото: Савинов Руслан

Фото: Савинов Руслан

5. Своеобразного апогея на прошлой неделе достигла паника, нагнетаемая темой коронавируса. Подчеркиваем, что по официальным данным в ХМАО нет ни единого случая заболевания коронавирусом к настоящему моменту.

На этой неделе мы продолжим следить за событиями в самом прекрасном уголке России, Югре. Следите за новостями «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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