В Югре нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом

На территории Югры не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, который был бы подтвержден лабораторными исследованиями. Об этом сегодня заявили в окружном управлении Роспотребнадзора.

Это относится и к ребенку, вернувшемуся недавно с семьей из Италии, у которого были выявлены признаки ОРВИ с повышением температуры тела. В их отношении приняты стандартные меры профилактики в виде временной изоляции. Также анализы предстоит сдать всем, с кем контактировал ребенок, побывавший на Апеннинах. Напомним, в Италии отмечены массовые случаи выявления коронавируса. Жертвами новой инфекции в этой стране, по различным данным, стало уже около 200 человек.

Как сообщила замглавы управления Роспотребнадзора Ямало-Ненецкого автономного округа Инна Кудрявцева, мальчик с семьей помещен на карантин в Окружную клиническую больницу, где будут проведены все необходимые обследования. При этом ребенок успел посетить школу, контактировал с учениками и педагогами, которым теперь также придется сдавать анализы. Школьники находятся на дистанционном обучении, сообщили в надзорном ведомстве.

С целью предотвращения распространения коронавируса на территории Югры в медучреждениях оборудованы специальные боксы, инфекционные палаты, реанимационные койки, обеспечен запас препаратов для борьбы с вирусом.