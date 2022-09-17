«Город засыпает, просыпаются грызуны». В Мегионе крысы терроризируют местных жителей

В Мегионе горожане жалуются на нашествие крыс. Фото: скриншот с видео

В Мегионе горожане жалуются на нашествие крыс. Одно из сообщений опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в местной группе «Типичный Мегион». Автор отмечает, что снял соответствующее видео около подъезда многоквартирного дома №44 по улице Свободы.

«Грызуны чувствуют себя довольно комфортно. Мне одному кажется, что в городе стало много грызунов из-за того, что «зоозащитники», сосредоточившись на комфорте бездомных собак, поспособствовали уничтожению кошек и забрали возможность у домашних кошек к самовыгулу?» – спрашивает Станислав Сидоренко.

Мужчина считает, что, возможно, этот вопрос нужно не на муниципальном уровне поднимать, а на региональном, или даже выше: «Нужно убирать максимально собак с улиц и дать кошкам возможность гулять, ограничить кормление птиц».

Однако не все считают, что в такой ситуации виноваты лишь те, о ком шла речь выше: «Жители домов выкидывают из окон отходы! А владельцы магазинов, ИПшники и остальные арендаторы полуподвальных и подвальных помещений не соблюдают правила санитарии, чего уж греха таить?!»

«Я житель этого дома. Эта проблема постоянна. В прошлом году делали капремонт, обещали решить проблему. Проблема не решена. Напротив дома садик, видели картину, как крыса перебегала дорогу в сторону сада. В вечернее время при прогулке с собакой видим постоянно, как они свободно себя чувствуют, прогуливаясь около дома!», – пишет Елена Дубиковская.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что передали все адреса, указанные под постом, в управляющую компанию: «Заявки отработают на этой и следующей неделе. Уточнить информацию можно в УК по 3-85-59».