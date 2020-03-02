Итоги недели: публикуем главные новости Югры с 24 февраля по 1 марта 2020 года

Доброго утра, дорогие югорчане! По доброй традиции каждый понедельник мы открываем нашей (и надеемся Вашей тоже) любимой рубрикой «Итоги недели». В этом материале вы узнаете главные новости из жизни Ханты-Мансийского автономного округа, которые произошли с 24 по 1 марта 2020 года. Специально для тех, кто пропустил главные новости минувшей недели, наш краткий и информативный дайджест.

1. Главным событием недели стала масленица. Югорчане пекли блины, радовались весне и угощали друг друга своими кулинарными шедеврами. Кульминацией масленичной недели стало 1 марта.

Фото администрации Сургута.

В этот день сургутяне увидели дефиле в валенках, покатались на надувном банане и весело проводили зиму большой праздничной программой. Интересно прошел праздник и в Мегионе: там дрались подушками, метали бревна и занимались русским сумо.

2. Для Сургута неделя выдалась особенно оживленной. Сперва таракан устроил переполох в городском кафе. Дальнейшая судьба букашки осталась неизвестной.

Много работы на минувшей неделе было и у полиции Сургута. Среди громких случаев: мужчина зарезал собутыльника в Сургуте ради миллиона рублей и обнаружение собакой более 21 грамма спайса у прохожего.

Четвероногая напарница полицейских по кличке Гадя проявила к одному из мужчин на улице повышенный интерес. При личном обыске у прохожего и нашли столь рекордную партию запрещенных веществ.

Фото УМВД ХМАО.

Также на особом контроле правоохранителей региона ситуация в городском центре социальной помощи. Предположительно, там воспитатель до синяков избила шестилетнего ребенка. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

3. Стало известно, что одним интересным объектом вскоре пополнится ХМАО. В Нягани планируют установить памятник военной медсестре. Установка может произойти уже в июне 2020 года. Подобной скульптуры еще нет ни в одном уголке России.

Фото администрации Нягани.

4. На славу потрудились парламентарии ХМАО. За минувшую неделю они полностью запретили бестабачную продукцию, содержащую никотин. Эта мера поможет остановить распространение пагубной привычки среди молодежи.

Кроме того, на рассмотрении депутатов инициатива запретить кондукторам Югры высаживать несовершеннолетних безбилетников. Проект закона рассмотрят в марте 2020 года.

Без билетаФото: pixabay.com

На этой неделе мы продолжим следить за событиями в самом прекрасном уголке России, Югре. Следите за новостями «Комсомольской правды».