«Мои сладкие, мечты сбываются»: жительница Нижневартовска попала в реалити-шоу «Дом-2»

Жительница Нижневартовска Мария Соловьева осуществила новогоднюю мечту и попала в реалити-шоу «Дом-2». По профессии девушка – нефтяник, она трудится на одном из нефтегазовых предприятий города. Признаётся: гордится своей профессией, но учёбу всегда не любила.

Фото из Инстаграма Марии Соловьевой. "Я и мое будущее".

- Я не боюсь критики, а счастье для меня - чувствовать на душе тепло, - рассказывает про себя участница.

Планы на 2020 год у девушки были грандиозные. 23-летняя девушка загадала пять желаний: получить права и купить машину, начать писать песни, встретить достойного мужчину и очень много работать. Ещё одним желанием Маши было попадание на «Дом-2», и оно сбылось уже спустя два месяца.

Фото со страницы "ВКонтакте" Марии Соловьевой

- Ну что, мои сладкие, мечты сбываются. Главное – хотеть и верить в себя. Оказывается, всё можно бросить за один день и кардинально поменять свою жизнь. Путь, конечно, не легкий, но я благодарна близким людям, которые меня поддерживают. Время на интернет у меня ограничено, смотрите все пожалуйста в эфирах на ТНТ и не задавайте много вопросов. Ну и мы счастливы, - написала у себя в инстаграме Мария.

Кто знает, может, девушка убьет сразу двух зайцев одним выстрелом и найдёт достойного мужчину.

Фото из Инстаграма Марии Соловьевой

- На проект я иду к Дане Сахнову. Я давно считала, что Таня Строкова — это не тот человек, который должен быть с ним. Она не дает ему быть мальчиком, всегда от него что-то требует, - отмечает Мария.

Фото с сайта "Дом - 2 Лайф"

Сахнов пришёл на проект в августе 2018. Объектом его повышенного внимания тогда являлась Анастасия Ендальцева, но девушка закрутила роман с другим. Впрочем, мачо на острове любви быстро завел отношения с Марией Смирновой. После её ухода с телестройки парень все-таки образовал пару с Ендальцевой, а параллельно и с Юлией Романовой. Сейчас парень встречается с Татьяной Строковой.

Подписчики Соловьёвой пожелали удачи девушке на шоу и сказали, что будут следить за её отношениями с экрана телевизора. Получится ли у жительницы Нижневартовска построить свою любовь с Даней Сахновым – покажет время.