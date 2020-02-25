2020-02-25T08:04:20+03:00
Общество

Итоги недели: публикуем главные новости Югры с 17 по 23 февраля 2020 года

Рассказываем о главных новостях минувшей недели
Руслан Савинов
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Итоги недели: публикуем главные новости Югры с 17 по 23 февраля 2020 годаИтоги недели: публикуем главные новости Югры с 17 по 23 февраля 2020 года
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Доброго утра, дорогие югорчане! По доброй традиции каждый понедельник мы открываем нашей (и надеемся Вашей тоже) любимой рубрикой «Итоги недели». В этом материале вы узнаете главные новости из жизни Ханты-Мансийского автономного округа, которые произошли с 17 по 23 февраля 2020 года. Специально для тех, кто пропустил главные новости минувшей недели, наш краткий и информативный дайджест.

1. Крайне насыщенной неделя выдалась в Сургутском районе. Одной из главных новостей муниципалитета стало назначение Александра Еременко на должность прокурора района. Его кандидатура уже утверждена генпрокурором РФ.

Александра Еременко назначили прокурором Сургутского района. Фото прокуратуры ХМАО

Александра Еременко назначили прокурором Сургутского района. Фото прокуратуры ХМАО

Особо знаменательным выдалось 20 февраля. По всей Югре, впрочем как и по всей России, в этот день выросло количество заключенных браков. Однако в Сургутском районе именно 20 пар новобрачных поженились в зеркальную дату 20.02.2020. Также молодожены получили в этот день особые памятные подарки.

В Сургутском районе 20 пар новобрачных поженились в зеркальную дату 20.02.2020. Фото администрации муниципалитета

В Сургутском районе 20 пар новобрачных поженились в зеркальную дату 20.02.2020. Фото администрации муниципалитета

2. Тем временем в Нижневартовске состоялось торжественное открытие научно-практического форума молодежи «Нефтяная столица». Форум собрал лучшие умы на своих площадках.

Особым гостем на мероприятия стал посол Сирии в России Риад Хаддад. У него была рабочая поезда по всему региону. Посол отметил, что впечатлился югорчанами и всеми россиянами.

Посол Сирии в России впечатлился жителями Югры и всеми россиянами. Фото администрации Нижневартовска

Посол Сирии в России впечатлился жителями Югры и всеми россиянами. Фото администрации Нижневартовска

3. В Сургуте тоже выдалась богатая на события неделя. Одной и знаковых новостей стало то, что в школах Сургута создадут дополнительные места для первоклашек. Кампания по зачислению завершится к 5 сентября.

В школах Сургута создадут дополнительные места для первоклашек. Фото администрации города

В школах Сургута создадут дополнительные места для первоклашек. Фото администрации города

К сожалению, не обошлось и без плохих новостей. Весь город обсуждал жуткий инцидент: пассажир такси вместо оплаты порезал ножом водителя. Полиция Сургута задержала подозреваемого, на поиски подозреваемого потребовалось десять минут.

Полиция Сургута задержала подозреваемого, изрезавшего таксиста Фото: pixabay.com

Полиция Сургута задержала подозреваемого, изрезавшего таксистаФото: pixabay.com

4. Погода выдалась на прошлой неделе крайне переменчивой. Югорчане видели и снег, и потепление, и гололед, и метель. Добавим, что югорские охотники уберут капканы на пушных животных после окончания февраля, сезон охоты подошел к концу.Инспекторы проследят за соблюдением закона.

На этой неделе мы продолжим следить за событиями в самом прекрасном уголке России, Югре. Следите за новостями «Комсомолки».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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