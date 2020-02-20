2020-02-20T15:28:01+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске снегоуборочная техника снесла остановку, на которой стояли люди

Тракторист не справился с вверенной ему техникой
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганске снегоуборочная техника снесла остановку, на которой стояли люди. Фото из группы "Это Юганск, детка/Нефтеюганск" во "ВКонтакте"В Нефтеюганске снегоуборочная техника снесла остановку, на которой стояли люди. Фото из группы "Это Юганск, детка/Нефтеюганск" во "ВКонтакте"
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Жители Нефтеюганска ожидали маршрутку на остановке «Городской суд», когда внезапно на них «вылетел» трактор. Люди кинулись врассыпную, но тяжелая машина травмировала одного горожанина.

Наезд на горожан произошел сегодня днем, 20 февраля, в городе Нефтеюганск в девятом микрорайоне. Трактор буквально смял остановку, одному из ожидающих маршрутку, потребовалась помощь медиков.

Фото из группы "Это Юганск, детка/Нефтеюганск" во "ВКонтакте"

Фото из группы "Это Юганск, детка/Нефтеюганск" во "ВКонтакте"

Очевидцы сообщают, что снегоуборочная машина крутилась за остановочным комплексом и внезапно протаранила его.

Корреспонденту «Комсомольской правды-Югры» в Госавтоинспекции Нефтеюганска факт дорожно-транспортного происшествия подтвердили:

Фото из группы "ЧС Нефтеюганск" во "ВКонтакте"

Фото из группы "ЧС Нефтеюганск" во "ВКонтакте"

- Около 13 часов 10 минут на улице Парковая произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным водитель 1964 года рождения, управляя транспортным средством КО-206 (трактор прим. ред.) производил дорожные работы. Механик не справился с управлением спецтехникой и допустил наезд на остановочный комплекс, в результате ДТП мужчина 1982 года рождения, получил телесные повреждения.

Главный врач Нефтеюганской станции скорой помощи Александр Мошкин заявил, что в результате ДТП пострадал мужчина. С травмой ноги он был доставлен на «скорой» в местную больницу. Ему оказывается вся необходимая помощь. Жизни и здоровью пострадавшего ничто не угрожает.

Люди едва успели отскочить. Фото из группы "ЧС Нефтеюганск" во "ВКонтакте"

Люди едва успели отскочить. Фото из группы "ЧС Нефтеюганск" во "ВКонтакте"

В городской полиции на данный момент уже допросили машиниста спецтехники.

- Согласно объяснению водителя причиной аварии могла стать неисправность техники, - сообщили в пресс-службе полиции Нефтеюганска.

Добавим также, что в Нефтеюганске за последние два дня произошло два чрезвычайных происшествия с участием снегоуборочной техники. Коммунальщик на тракторе гонялся за нефтеюганцем после конфликта из-за припаркованной машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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