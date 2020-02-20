2020-02-20T15:23:14+03:00
Общество

«Восстание машин»: в Нижневартовске «снегоуборка» с ковшом устроила погоню за водителем легковушки

Весёлые догонялки попали на видео
Руслан Савинов
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Ну, погоди: В схватке вартовчанина и снегоуборщика победил ковшНу, погоди: В схватке вартовчанина и снегоуборщика победил ковш
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Во время плановой уборки снега во втором микрорайоне Нижневартовска произошёл случай, который еще долго будут вспоминать на просторах интернета. А именно: драка между трактористом снегоуборочной машины управляющей компании «Жилищный трест-1» и водителем «Нивы». Известно, что конфликт произошел из-за того, что водителю отечественной легковушки не понравилось перекрытие двора на время чистки от снега.

Видео сразу начинается с кульминации: водитель «Нивы» подходит к трактористу и слегка ударяет его по голове. Молодой мужчина уходит, а за ним вдогонку устремляется снегоуборочная машина. Поняв, что дело пахнет жареным, парень пытается спрятаться за сугробом, но валится с ног. Крики молодого человека совсем не взволновали водителя трактора, и он дальше продолжил работу по уборке снега как ни в чем не бывало.

Ролик уже успел стать вирусным в соцсетях. В комментариях под ним жители ХМАО активно делятся друг с другом своими эмоциями и соображениями.

- А если бы по виску, да и вообще по голове попал железным ковшом? Человеку много надо что ли? Никакого чувства самосохранения, - резонно отмечает Гюзель Абузярова в социальной сети «ВКонтакте»

- Восстание машин, - саркастично заявляет подписчица Инга Демина.

- Браво! Конечно кого-то уволят скорее всего. Ну ролик огонь, давно так не смеялась.

Благо, потасовка закончилась на мирной ноте. Как сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Югра", в полицию Нижневартовска ни от кого из участников конфликта заявлений не поступало. От руководства управляющей компании «Жилищный трест-1» комментарии ожидаются.

В ХМАО мужчина подрался с трактором.Екатерина САВИНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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