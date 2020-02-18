На профилактике против коронавируса в Югре остаются более семидесяти человек

Под медицинским наблюдением в разных городах Югры остаются 76 югорчан и граждан Китая. Из них 21 человек наблюдаются в отдельных боксах в условиях медицинского стационара. Информацию об этом газете «Комсомольская правда – Югра» рассказала заместитель руководителя окружного Роспотребнадзора Инна Кудрявцева 18 февраля. По её словам, изолированные на профилактику люди не на карантине – все люди здоровы.

– Слово «карантин» в Югре не применимо – это юридически не подходящее слово. В Югре нет необходимости создавать карантинную зону и прочее, как, к примеру, в Тюмени, куда на военном самолёте из Уханя эвакуировали россиян и представителей разных стран СНГ. У нас продуманы и предусмотрены документами резервные койки, но необходимости в них на сегодняшний день нет, – заявила она.

Двухнедельная обсервация

Инна Кудрявцева подтвердила, что у некоторых вернувшихся из КНР и ближайших стран, где был выявлен коронавирус, по приезду появилась респираторная симптоматика. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения эти люди сейчас в инфекционном стационаре.

– Респираторные симптомы – это нормально, потому что у нас идёт сезон гриппа и ОРВИ. Но для того чтобы предупредить какие-либо негативные последствия, их поместили в условиях инфекционного стационара. В отдельных боксах их пролечили, и они здоровы, – заверила заместитель главврача Югры.

Максимальный инкубационный период при коронавирусной инфекции составляет 14 дней. Фото: Оперативный штаб по профилактике коронавируса

Максимальный инкубационный период при коронавирусной инфекции составляет 14 дней. Эти две недели людей наблюдают. Выписывают только после двукратного лабораторного обследования на коронавирус.

– У кого-то этот период уже закончился и эти люди покинули стационар. У других ещё идёт обсервация, – сообщила Инна Кудрявцева.

На собрании окружного оперативного штаба по противодействию инфекции специалисты обсудили меры по недопущению ввоза и распространения коронавируса. Заместитель губернатора Югры, председатель штаба окружного оперативного штаба по противодействию коронавируса Всеволод Кольцов поручил наладить с авиакомпаниями о заблаговременном информировании, а также направить обращение работодателям о необходимости информирования должностных лиц Роспотребнадзора о датах прибытия их работников из числа граждан КНР.

Региональный Роспотребнадзор подчёркивает: по прибытию в регион гражданам КНР выдают предписания о соблюдении режима изоляции, а организациям – предписания об их отстранении от работы.

Противоэпидемиологический режим

Кроме того, в Югре предприняты дополнительные меры по профилактике заболеваемости населения гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, ведь февраль – традиционный сезон для ОРВИ. Чтобы не допустить роста заболеваемости, в округе реализуется комплекс дополнительных мероприятий.

– В закрытых помещениях не допускается скопления людей. На свежем воздухе – лыжные марафоны и так далее приветствуются, – привела пример Инна Кудрявцева.

Также введён противоэпидемиологический режим: в общепитах проводится дезинфекция, дополнительно разрабатывается механизм будет проводится обработка и в общественном транспорте.

Против вирусов

Сами югорчане к профилактике коронавируса относятся спокойно. Так, сургутянка Лидия Михайловна – врач-терапевт с 35-летним стажем на пенсии – из СМИ знает, что китайская инфекция устойчива. Сейчас вакцину исследуют, в том числе новосибирские учёные – проводят лабораторные опыты.

– Коронавирусная инфекция была известно давно, это лишь новый её вид. Он живуч, малоизвестен, потому нужно время, чтобы изучить и найти вакцину. Не надо паниковать: надо соблюдать гигиену, и при первых симптомах обращаться к врачу. В Сургуте никакой паники по этому поводу нет. Народ посмеивается, шутит, но в целом всё спокойно, – поделилась наблюдениями Лидия Михайловна.

Коронавирусная инфекция была известно давно, это лишь новый её вид. Фото: Оперативный штаб по профилактике коронавируса

В Югре развёрнута интенсивная информационная компания. Памятки, видеоролики, информационные материалы поместили фактически на все экраны округа, в МФЦ, Центрах занятости, соцзащиты, поликлиниках, а также в соцсетях и месседжерах. Памятки встречают прибывших и в аэропортах.

– Туризм россиян в КНР прекращён. Роспотребнадзором совместно с Ростуризмом организована система возмещения расходов за неиспользованный тур по Китайской Народной Республике, – пояснила Инна Кудрявцева. – По другим странам такие меры не принимались. Естественно, югорчане приезжают с отдыха из азиатских стран. Санитарно-эпидемиологический контроль при прилёте международных рейсов у нас проводится всегда. Этих граждан на карантин не помещают – нет юридических оснований для таких мер.

Она напомнила, что на сегодняшний день в Российской Федерации подтверждено два случая коронавирусной инфекции у граждан КНР, которые приехали в Тюмень и Читу. Оба выздоровели. Распространение инфекции нет. В Югре заражённых нет.

Как сообщает Роспотребнадзор, на данный момент в 66 регионах России развернуто 125 учреждений для медицинского наблюдения на 7 тысяч 559 мест, где размещено 657 граждан КНР. В резерве 211 учреждений на 11 тыс. 680 мест.