В Югре чиновник на год освободил ветеранов от оплаты коммунальных услуг

Более 70 ветеранов Сургутского района, среди которых: узники концлагерей, блокадники, труженики тыла и фронтовики освобождены от оплаты коммунальных услуг на 2020 год. Акцию невиданной щедрости придумал глава муниципалитета Андрей Трубецкой на одном из совещаний по подготовке мероприятий к 75-летию Великой Победы.

Надо сказать, первоначально идею чиновника поддержали не все.

- Сначала мы столкнулись с непониманием и нежеланием со стороны некоторых предприятий, но сейчас пришли к выводу: это надо сделать, - рассказывает Андрей Трубецкой. – К концу февраля будут подписаны соглашения со всеми ресурсоснабжающими организациями о том, что они принимают участие в акции. Я надеюсь, что отказников не будет. Если будет, то возьмём всё на себя. Цена вопроса - 10 миллионов рублей.

Андрей Трубецкой с ветеранами.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Так что в этом году все ветераны будут освобождены от оплаты за воду, газ, вывоз мусора и взносов на капремонт. Каждый месяц в квитанции будет стоять ноль, а тем, кто уже внёс деньги за январь и февраль, сделают перерасчёт. Все лицевые счета обнулятся в ближайшее время.

Если ветеран проживает в квартире вместе со своей семьёй, то родственники почувствуют экономию по итоговой сумме в расчётке. В ней будут указываться: стопроцентная сумма оплаты «за квартиру», затем сумма, которая приходится на ветерана, и итоговая цифра, которую нужно будет оплатить семье (с вычетом суммы на участника войны).

- Благодаря этим людям мы не просто живём, а живём в своей стране. И наша святая обязанность не только сохранить память об их Подвиге, но и сделать их жизнь хоть немного лучше. Именно поэтому мы в Сургутском районе и приняли решение на весь 2020 год освободить ветеранов от оплаты всех коммунальных услуг. Не все организации поддержали эту идею - но мы ее все равно реализуем - найдём возможности в своём бюджете. Говорить об этом вслух как-то даже неудобно - то, что сделали для нас ветераны несоизмеримо больше, чем эта мера, - написал в своём Facebook глава района Андрей Трубецкой.

Официальное заявление от главы района. Фото: скриншот с Facebook

Ещё один подарок коснётся тех, кто задолжал за коммуналку. Все долги ветеранов на общую сумму в 300 тысяч рублей, будут списаны.

- Надеюсь перевозчики Сургутского района поддержат нас и для наших ветеранов бесплатными в 2020 году будут не только ЖКУ, но и проезд. Это то немногое, что мы можем сделать на нашем, местном уровне, - подчеркнул чиновник.